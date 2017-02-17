Чувства молодых

Оливия Холт и Обри Джозеф на первых фотографиях со съемок сериала «Плащ и Кинжал» по комиксам Marvel. Выход проекта о межрасовом супергеройском дуэте намечен на 2018-й год.

В центре сюжета находится любовная история двух подростков, которые обнаруживают у себя суперспособности – Тэнди может излучать световые кинжалы, а Тайрон способен облачать людей во тьму. Они быстро понимают, что вместе им лучше, чем порознь, но их чувства по отношению друг к другу делают их уже сложный мир еще более запутанным.

Шоураннером сериала назначен Джо Покаски, драфт сценария написали Эд Хэннигэн и Билл Мантло. Премьера «Плаща и Кинжала» состоится на канале Freeform (бывший ABC Family) зимой 2018 года.