Чувства монстра

Фэнтезийная драма «Форма воды» от режиссера Гильермо дель Торо обзавелась свежим постером. Каст фильма о любви человека-амфибии и немой уборщицы составили Салли Хокинс, Даг Джонс, Майкл Шэннон и Октавия Спенсер.

В центре внимания находится мистическое путешествие, происходящее на фоне Холодной войны и связанное с потусторонней историей любви водяного (Даг Джонс) и немой уборщицы Элизы (Салли Хокинс). Действие развернется в 1963 году в секретной лаборатории, где ученые проводят исследования таинственного человека-амфибии. Он является природной аномалией и последним представителем своего вида. Военные хотят понять, как способности главного героя можно использовать для получения преимуществ в гонке вооружений с СССР или в космической отрасли, можно ли сделать его технологию пригодной для людей. В то же время человека-амфибию находит уборщица, которая проникается к нему симпатией, и у них начинают стремительно развиваться отношения.

Дель Торо выступил не только режиссером, но и сценаристом проекта. Также в актерский состав вошли Ричард Дженкинс, Майкл Штульбарг, Лорен Ли Смит, Дэвид Хьюлетт, Морган Келли и другие.

На широких экранах «Форму воды» можно увидеть с 18 января 2018 года.