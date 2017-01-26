Наверх
Фильмы 2017 Невеста Притяжение Звонки Лего. Фильм: Бэтмен На пятьдесят оттенков темнее Джон Уик 2 Великая Стена Обитель зла: Последняя глава Защитники
Чужие лавры.
15 картин, не заслуживших «Оскар» за лучший фильм
Возвращение блудных звезд.
10 голливудских звезд, совершивших камбэк
На живую нитку.
10 фильмов о монстре Франкенштейна
Если друг оказался вдруг….
10 самых коварных предательств в кино
Повелители времени.
10 знаменитых актеров, которые выглядят моложе своих лет
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Цветная броня

26.01.2017 12:30
Цветная броня

Опубликовано новое промо-фото блокбастера «Могучие рейнджеры» – очередной киноадаптации популярного подросткового сериала 1990-х «Пауэр Рейнджерс или Могучие Рейнджеры».

Пятеро обычных старшеклассников обнаруживают в своем маленьком городке Энджел Гроув нечто, похожее на инопланетный корабль. Подойдя слишком близко, они сталкиваются с необъяснимым, а уже на следующий день обнаруживают у себя суперспособности. Решив от них избавиться, они возвращаются к кораблю, но узнают, что над планетой нависла смертельная угроза, и никто кроме них не сможет ее защитить. Чтобы все получилось, они должны научиться управлять своей силой и работать в команде.

Режиссером выступает Дин Исраэлит («Континуум»), а главные роли исполняют Дакр Монтгомери (Джейсон / Красный рейнджер), Р. Дж. Силье (Билли / Синий рейнджер), Наоми Скотт (Кимберли / Розовый рейнджер), Бекки Дж. (Трини / Жёлтый рейнджер) и Луди Лин (Зак / Чёрный рейнджер). Брайан Крэнстон появится в ленте в роли Зордона, наставника Рейнджеров, Элизабет Бэнкс сыграла злодейку Риту Репульсу, а Билл Хэйдер озвучил робота Альфа-5.

На широких экранах «Могучие рейнджеры» окажутся 23 марта.

 

Опрос Film.ru

?
Понравилось ли вам промо-фото перезапуска «Могучих рейнджеров»?
Да, супер
Не могу определиться
Полный отстой
 2

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Рискованный бизнес. 15 грядущих картин, которые могут провалиться в прокате (Евгений Ухов, Film.ru)
09.01.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Рискованный бизнес

В наступившем году нас ожидают сразу несколько больших проектов, чьи сомнительные успехи можно предсказать уже сейчас. И мы осмелимся уже сейчас выписать кое-кому «черную метку»  →

Новости по теме

20.01.2017
Свежие кадры из ребута «Могучих рейнджеров».
19.01.2017
Новый трейлер блокбастера «Могучие Рейнджеры».
23.12.2016
Зарубежный трейлер ребута «Могучих рейнджеров».
08.12.2016
Свежий промо-кадр из «Могучих рейнджеров».
30.11.2016
Первые кадры с Альфа-5 из «Могучих рейнджеров».

 


Свежие рецензии


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

13 актеров, выдающих по несколько фильмов в год 13 актеров, выдающих по несколько фильмов в год
11 случаев, когда Голливуд ссорился с фанатами, но оказывался прав 11 случаев, когда Голливуд ссорился с фанатами, но оказывался прав
10 лучших говорящих экранных драконов 10 лучших говорящих экранных драконов
12 лучших спортивных биографий 12 лучших спортивных биографий
10 самых запоминающихся экранных сражений с пришельцами 10 самых запоминающихся экранных сражений с пришельцами
12 детских фильмов, которые любят взрослые 12 детских фильмов, которые любят взрослые

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть