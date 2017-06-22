Дело Тергуда

Дебютный трейлер байопика «Маршалл» с участием Чедвика Боузмана («Первый мститель: Противостояние») в образе легендарного адвоката Тергуда Маршалла. Также в фильме сыграли Кейт Хадсон, Джош Гэд, Дэн Стивенс, Джеймс Кромуэлл и София Буш.

Сюжет ленты основан на реальном случае из жизни еще совсем молодого адвоката Тергуда Маршалла, задолго до его назначения в Верховном суде США. В то время как страна собиралась вступить во Вторую мировую войну, находящаяся на грани банкротства Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения отправляет Маршалла в консервативный штат Коннектикут, чтобы тот выступил адвокатом черного шофера, обвиненного своей работодательницей – богатой светской львицей (Кейт Хадсон) – в сексуальном насилии и покушении на убийство. Связанный порядками сегрегационного суда Маршалл, карьера которого остро нуждалась в громкой победе, начинает сотрудничество с Сэмюэлем Фридманом (Джош Гэд) – молодым еврейским адвокатом, еще не успевшим попробовать себя в судебном деле. Вместе Маршалл и Фридман начинают борьбу против страхов и предрассудков, стремясь открыть правду в сенсационном судебном разбирательстве, которое заложит основу движения за гражданские права.

Режиссером проекта выступил Реджиналд Хадлин, ранее спродюсировавший «Джанго освобожденного», над сценарием работали Майкл и Джейкоб Коскофф («Макбет »).

На широкие экраны «Маршалл» попадет 13 октября.