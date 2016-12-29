Деловой младенец

Новый постер комедийного мультфильма «Босс-молокосос». В центре сюжета находится ходящий в строгом костюме и носящий чемоданчик ребенок, который разговаривает голосом Алека Болдуина.

Семилетний мальчуган Тим прекрасно живет со своими родителями. Но однажды в доме появляется еще один ребенок. Тим очень ревностно отнесся к младшему братцу и вел себя с ним настороженно. И не зря. Младенец на деле оказался настоящей бизнес акулой. Он ходит в костюме, носит чемоданчик и любит двойной эспрессо. Его работой служит миссия по уничтожению любви к щеночкам, дабы увеличить внимание родителей к младенцам. Тим раскрывает тайну этого маленького босса и чтобы поскорее от него избавиться, решает ему помочь.

Режиссером выступил Том МакГрат (франшиза «Мадагаскар»). В озвучивании героев также приняли участие Стив Бушеми, Лиза Кудроу и Джимми Киммел. Российская премьера мультфильма намечена на 23 марта 2017 года.