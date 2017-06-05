Деньги Дианы

Супергеройский блокбастер DC «Чудо-Женщина» удачно стартовал в прокате, собрав за первую неделю 223 миллиона долларов, из которых $100,5 миллиона лента заработала в США.

На вторую строчку американского бокс-офиса попал мультфильм «Капитан Подштанник: Первый эпический фильм», дебютировавший с $23,5 миллиона. На две позиции вниз упал лидер прошлой недели, «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», пополнивший копилку еще на $21,6 миллиона. Всего фэнтези-лента на данный момент собрала $501,2 миллиона.