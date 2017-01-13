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Новости кино

Десерт к кофе

13.01.2017 21:30
Десерт к кофе

Появился новый промо-кадр долгожданного 3-го сезона мистической теледрамы  «Твин Пикс». Возвращение культового сериала за авторством Дэвида Линча и Марка Фроста состоится 21 мая.

Длительность премьерного эпизода составит 2 часа, затем через неделю выйдут вторая и третья серии, после чего эпизоды будут выходить по одному в неделю. Всего в сезон войдет 18 серий. Детали сюжета держатся в тайне, но, как намекнул сам Линч, для его понимания крайне важно освежить в памяти события фильма-приквела «Твин Пикс: Сквозь огонь».

Каст третьего сезона составляет как «старая гвардия» (Кайл МакЛоклен в образе агента Купера, Шерил Ли, Грейс Забриски, Шерилин Фенн, Хэрри Дин Стэнтон, Дэвид Духовны и сам Линч в роли шефа ФБР Гордона Коула), так и новая, куда вошли Моника Беллуччи, Джим Белуши, Лора Дерн, Балтазар Гетти, Эшли Джадд, Мэттью Лиллард, Трент Резнор, Тим Рот, Аманда Сейфрид, Майкл Сера и Наоми Уоттс. Большинство указанных актеров уже не раз сотрудничали с Дэвидом Линчем и снимались в его полнометражных картинах.

 

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