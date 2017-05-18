Детство гения

Появился первый трейлер сериала «Юный Шелдон» ‒ приквела «Теории большого взрыва», рассказывающего о детстве физика Шелдона Купера. Заглавную роль сыграл Иэн Эрмитаж, Джим Парсонс выступил в качестве рассказчика.
Режиссером пилотного эпизода стал Джон Фавро («Железный человек», «Книга джунглей»). Создатели «Теории» Чак Лорри и Билл Прэйди взяли на себя обязанности исполнительных продюсеров и шоураннеров проекта. Также шоураннером значится Стивен Моларо.
Премьера спин-оффа намечена на телесезон 2017-2018.
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