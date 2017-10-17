Первый отрывок из ностальгической мелодрамы «Колесо чудес» с участием Кейт Уинслет и Джуно Тэмпл. Также в новом фильме от режиссера Вуди Аллена снимались Джастин Тимберлейк и Джеймс Белуши.

Действие сюжета разворачивается в Нью-Йорке образца 1950-х годов, а в центре внимания находятся четыре жителя бруклинского полуострова Кони-Айленд. Эмоционально нестабильная официантка Джинни (Уинслет) замужем за грубым мужланом Хампти (Белуши), работающим оператором карусели. Вскоре женщина безответно влюбляется в молодого и привлекательного спасателя Микки Рубина (Тимберлейк), мечтающего стать драматургом. Ситуация осложняется, когда на Микки также начинает заглядываться неприкаянная дочь Хампти, Кэролайн (Тэмпл), скрывающаяся от преследующих её бандитов.

Вуди Аллен по традиции выступил в качестве режиссера, сценариста и продюсера ленты. В продюсерах также значится Летти Аронсон, работавшая над 13 последними проектами Аллена.

Российская премьера «Колеса чудес» состоится 8 февраля 2018 года.