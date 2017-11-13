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Договор ярости

13.11.2017 17:30
Договор ярости

Спустя больше двух лет после релиза «Безумного Макса: Дорога ярости» ни один обещанный сиквел так и не увидел свет. Оказалось, что режиссер Джордж Миллер затеял судебную тяжбу против студии Warner Bros., требуя выплатить его компании недостающую сумму.

Иск подан от кинокомпании Kennedy Miller Mitchell, основанной самим Миллером вместе с продюсером Дагом Митчеллом. Согласно заключенному KMM с Warner Bros. договору, студия обязывалась выплатить компании Миллера дополнительные $7 миллионов в том случае, если производственный бюджет «Дороги ярости» не выйдет за рамки $157 миллионов. Однако перерасход всё-таки случился, поэтому KMM остались без «бонуса».

Тем не менее, представители компании утверждают, что в превышении первоначального бюджета виноваты сами WB, принявшие ряд решений, которые повлекли за собой существенные изменения и задержки на стадии производства фильма. Согласно заявлению KMM, выводы студии о перерасходе несправедливы, а «Дорога ярости» обошлась даже в меньшую сумму, чем $157 миллионов.

 

Также компания Миллера выдвинула ещё одну претензию, касающуюся дополнительного финансирования картины. Предполагалось, что такие источники Kennedy Miller Marshall будут искать сами, однако Уорнеры заключили контракт с RatPac Entertainment (которые согласились покрыть 12,5% процентов бюджета «Дороги ярости»), не поставив KMM в известность.

«Мы бы с радостью предпочли снимать кино вместе с Warner, вместо того, чтобы судиться с ними. Но уже больше года мы не можем прийти к удовлетворительному решению и были вынуждены обратиться с иском в суд», ‒ говорит Джордж Миллер. Юристы студии Warner Bros. отрицают все обвинения и намерены дальше защищать свои интересы.

Для франшизы «Безумный Макс» это означат лишь одно: если сторонам не удастся достичь разрешения ситуации, то об изначально запланированной трилогии и спин-оффе про Фуриозу можно забыть.

 


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