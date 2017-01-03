Доктор Квинзель

Фотограф Клэй Энос поделился не публиковавшимся ранее кадром с Марго Робби в образе Харли Квинн из блокбастера DC «Отряд самоубийц». Робби вернется к роли своей антигероини в фильме «Готэмские Сирены», где ей составят компанию Женщина-Кошка и Ядовитый Плющ.
Лента Дэвида Эйера из расширенной вселенной DC с участием Уилла Смита, Джареда Лето, Кары Делевинь, Виолы Дэвис собрала негативные отзывы критиков, но заработала 745,6 миллиона долларов. Режиссерское кресло «Готэмских Сирен снова займет Эйер, написание сценария поручено Женеве Робертсон-Дворет («Шерлок Холмс 3», ребут «Лары Крофт»).
Комментарии
Пользователи еще не оставили комментариев.
Добавить комментарий