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Доктор Квинзель

03.01.2017 12:00
Доктор Квинзель

Фотограф Клэй Энос поделился не публиковавшимся ранее кадром с Марго Робби в образе Харли Квинн из блокбастера DC «Отряд самоубийц». Робби вернется к роли своей антигероини в фильме «Готэмские Сирены», где ей составят компанию Женщина-Кошка и Ядовитый Плющ.

Лента Дэвида Эйера из расширенной вселенной DC с участием Уилла Смита, Джареда Лето, Кары Делевинь, Виолы Дэвис собрала негативные отзывы критиков, но заработала 745,6 миллиона долларов. Режиссерское кресло «Готэмских Сирен снова займет Эйер, написание сценария поручено Женеве Робертсон-ДворетШерлок Холмс 3», ребут «Лары Крофт»). 

 

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