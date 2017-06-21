Наверх
Фильмы 2017 Чудо-Женщина Спасатели Малибу Нелюбовь Мумия Тачки 3 Трансформеры: Последний рыцарь Гадкий я 3 Человек-паук: Возвращение домой
Видеокассетные герои.
20 экшен-звезд прошлого, которым (не) место в «Неудержимых»
Самые ожидаемые фильмы апреля 2014 года.
Горячая десятка. Ожидаемые фильмы апреля 2014 года
На честном слове и на одном крыле.
15 самых красочных авиакатастроф в кино
Главные премьеры 2017 года.
30 самых масштабных фильмов 2017 года
Дачники-неудачники.
10 хорроров об опасностях уединенного отдыха
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Долгий конфликт

21.06.2017 09:10
Долгий конфликт

Внезапно, в самый разгар, съемок спин-офф «Звёздных Войн» о Хане Соло покинули режиссеры Фил Лорд и Кристофер Миллер. Замену студия планирует найти в ближайшее время, чтобы успеть выпустить картину к изначальной майской дате релиза.

Причиной ухода Лорда и Миллера стали пресловутые «творческие разногласия», которые, по информации THR, заключаются в следующем. У режиссеров возник конфликт со сценаристом проекта Лоуренсом Кэзданом (ранее работавшим над «Империя наносит ответный удар» и «Возвращением Джедая»). Если Лорд и Миллер настаивали на более комичном видении Хана Соло, придерживаясь импровизационного стиля, то Кэздан требовал строго следовать каждому написанному в сценарии слову, а самого Соло видел исключительно как саркастичного и самовлюбленного персонажа. Несмотря на это, режиссеры всё равно приступили к съемкам, надеясь попутно решить возникшие проблемы, но президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди поддержала своего давнего коллегу Кэздана (в свое время сформировавшего характер Хана в V и VI эпизодах), поэтому дуэту пришлось покинуть проект.

Среди главных претендентов на замену называются Рон ХовардКод да Винчи», «Аполлон 13»), которому Джордж Лукас когда-то предлагал снять один из приквелов «Звёздных Войн», Джо ДжонстонДжуманджи», «Первый мститель», «Ракетчик»), а также сам сценарист Лоуренс Кэздан – среди его режиссерских работ значатся «Сильверадо» и «Ловец снов» по Стивену Кингу.

Между тем, всё активнее распространяются слухи о возвращении Фила Лорда и Криса Миллера к порядком забуксовавшему «Флэшу» из киновселенной DC – дуэт написал для блокбастера один из вариантов сценария и планировал заняться постановкой, но затем режиссеры променяли супергеройскую ленту на спин-офф о Хане Соло. Вопрос лишь в том, устроит ли Лорда и Миллера новый вариант сценария, с нуля переписанный Джоби ХэролдомМеч короля Артура», «Наркоз»).

 

 4

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Верная ставка. 10 грядущих картин, которым по силам собрать миллиард долларов (Евгений Ухов, Film.ru)
19.06.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Верная ставка

Заработать в прокате миллиард долларов до сих пор считается в Голливуде грандиозным достижением  →
Дайджест новостей за неделю 14.11-20.11. Еженедельный новостной дайджест (Максим Литвинов, Film.ru)
20.11.2016
Максим Литвинов, Film.ru

Дайджест новостей за неделю 14.11-20.11

В потоке стремительно появляющихся новостей легко запутаться и упустить что-то важное, поэтому теперь вы сможете знакомиться с наиболее интересными событиями из мира кино в нашем еженедельном...  →
Хорошими делами прославиться можно!. 17 звезд кино, занимающихся благотворительностью (Евгений Ухов, Film.ru)
18.06.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Хорошими делами прославиться можно!

С большими деньгами приходит большая ответственность – так можно перефразировать стремление кинозвезд не только работать до седьмого пота за гигантские гонорары, но и делиться заработанным  →
Палата №6. 10 безумно нелепых фильмов знаменитых режиссеров (Борис Иванов, Film.ru)
15.05.2016
Борис Иванов, Film.ru

Палата №6

Бывают фильмы неудачные, бывают – бездарные, а бывают фильмы, режиссеры которых кажутся сошедшими с ума. Особенно часто такая мысль приходит, когда видишь необъяснимо нелепые картины от...  →
В гостях хорошо. 13 режиссеров, сыгравших камео в чужих фильмах (Артем Заяц, Film.ru)
27.10.2015
Артем Заяц, Film.ru

В гостях хорошо

Камео в собственной кинопродукции являются визитной карточкой таких постановщиков как Альфред Хичкок, Питер Джексон, Найт Шьямалан… А что же насчет их более скромных собратьев по профессии –...  →
показать еще

Новости по теме

08.06.2017
Дональд Гловер о своем подходе к образу Лэндо в спин-оффе Хана Соло.
27.05.2017
Кэтлин Кеннеди о новых спин-оффах «Звёздных Войн».
19.05.2017
Фото со съемок спин-оффа «Звёздных Войн» о Хане Соло.
17.05.2017
Три претендента на пост режиссера блокбастера «Флэш».
12.05.2017
Порция концепт-артов спин-оффа «Звездных Войн» о Хане Соло.

 

Свежие рецензии


Главное

Бот короля Артура
12:00
Бот короля Артура
Все, что мы можем рассказать о новом блокбастере «Трансформеры: Последний рыцарь»
Правь, Британия, ботами!
09:00
Правь, Британия, ботами!
Рецензия на фильм «Трансформеры: Последний рыцарь»
Коммунизм – рай не на земле
08:00
Коммунизм – рай не на земле
Рецензия на фильм «Самокритика буржуазного пса»
Против течения: «Трансформеры»
20.06
Против течения: «Трансформеры»
Пять вещей, за которые мы любим «Трансформеров»
Бог их всех ненавидит
20.06
Бог их всех ненавидит
10 фильмов со звездами панк- и метал-сцены
Как бы нам избавиться от тела…
19.06
Как бы нам избавиться от тела…
5 комедий, в которых вечеринка шла не по плану и не обошлось без погибших
Супербот разбушевался
19.06
Супербот разбушевался
Почему в новом блокбастере «Трансформеры: Последний рыцарь» Оптимус Прайм стал злодеем
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

15 актеров, проявивших писательский талант 15 актеров, проявивших писательский талант
Еще 10 фильмов, рекламировавшихся необычными способами Еще 10 фильмов, рекламировавшихся необычными способами
10 лучших отечественных исторических сериалов 10 лучших отечественных исторических сериалов
12 фильмов о потерянной памяти 12 фильмов о потерянной памяти
Еще 10 фильмов, запрещенных по не самым очевидным причинам Еще 10 фильмов, запрещенных по не самым очевидным причинам
5 фильмов, в которых Роберт Дауни-мл. снимался за еду 5 фильмов, в которых Роберт Дауни-мл. снимался за еду

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть