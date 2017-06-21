Долгий конфликт

Внезапно, в самый разгар, съемок спин-офф «Звёздных Войн» о Хане Соло покинули режиссеры Фил Лорд и Кристофер Миллер. Замену студия планирует найти в ближайшее время, чтобы успеть выпустить картину к изначальной майской дате релиза.

Причиной ухода Лорда и Миллера стали пресловутые «творческие разногласия», которые, по информации THR, заключаются в следующем. У режиссеров возник конфликт со сценаристом проекта Лоуренсом Кэзданом (ранее работавшим над «Империя наносит ответный удар» и «Возвращением Джедая»). Если Лорд и Миллер настаивали на более комичном видении Хана Соло, придерживаясь импровизационного стиля, то Кэздан требовал строго следовать каждому написанному в сценарии слову, а самого Соло видел исключительно как саркастичного и самовлюбленного персонажа. Несмотря на это, режиссеры всё равно приступили к съемкам, надеясь попутно решить возникшие проблемы, но президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди поддержала своего давнего коллегу Кэздана (в свое время сформировавшего характер Хана в V и VI эпизодах), поэтому дуэту пришлось покинуть проект.

Среди главных претендентов на замену называются Рон Ховард («Код да Винчи», «Аполлон 13»), которому Джордж Лукас когда-то предлагал снять один из приквелов «Звёздных Войн», Джо Джонстон («Джуманджи», «Первый мститель», «Ракетчик»), а также сам сценарист Лоуренс Кэздан – среди его режиссерских работ значатся «Сильверадо» и «Ловец снов» по Стивену Кингу.

Между тем, всё активнее распространяются слухи о возвращении Фила Лорда и Криса Миллера к порядком забуксовавшему «Флэшу» из киновселенной DC – дуэт написал для блокбастера один из вариантов сценария и планировал заняться постановкой, но затем режиссеры променяли супергеройскую ленту на спин-офф о Хане Соло. Вопрос лишь в том, устроит ли Лорда и Миллера новый вариант сценария, с нуля переписанный Джоби Хэролдом («Меч короля Артура», «Наркоз»).