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Движение городов

26.05.2017 17:15
Движение городов

Питер Джексон поделился первым концепт-артом «Смертных машин» – экранизации романов Филипа Рива. Сценарий фантастической ленты пишет сам Джексон и его супруга Фрэн Уолш, а в каст проекта входят Хьюго Уивинг, Стивен Лэнг, Роберт Шиэн, Лейла Джордж и Ронан Рэфтери.

Сюжет антиутопического фэнтези разворачивается в будущем через несколько тысяч лет и рассказывает о последствиях Шестидесятиминутной войны, которая привела к наступлению Эры Движения: города вырвали себя из земли и встали на колеса, теперь мир живет по законам муниципального дарвинизма. Главные герои романа, Том и Эстер, оказавшись на Открытой территории, переживают различные приключения, но каждый из них, по своей причине, стремится вернуться на борт Лондона.

Роли в фильме также исполнят Гера Хилмарсдоттир, Аарон Джексон, Меник Гунератне, Ки Чэн, Софи Кокс и корейская певица Jihae. Режиссером фильма станет Кристиан Риверс, помогать в написании сценария Джексону и Уолш будет Филиппа Бойенс, работавшая над «Властелином Колец».

Релиз ленты намечен на 13 декабря 2018 года.

 

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