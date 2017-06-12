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Единение душ

12.06.2017 15:30
Единение душ

12 июня в 1-м зале киноцентра «Октябрь» состоится Торжественная церемония открытия 3-го Московского Еврейского кинофестиваля. Российскую премьеру драмеди «Вчерашний расцвет», открывающую киносмотр, представит скандально известный немецкий актер, режиссер и музыкант Ларс Айдингер.

Торжественная церемония открытия 3-го МЕКФ состоится в киноцентре «Октябрь» 12 июня в 20:00. Билеты на открытие можно приобрести по ссылке.

В 2016 году актер составил компанию Кристен Стюарт в фильме-обладателе Золотой пальмовой ветви за режиссерскую работу «Персональный покупатель», а в 2017-м сыграл царя Николая II в «Матильде» Алексея Учителя, ставшей причиной религиозно-политического скандала.

Драмеди «Вчерашний расцвет» режиссера Криса Крауса рассказывает об исследователе, который занимается изучением событий Холокоста и готовится к участию в конгрессе. Ему назначена помощница — Зази, девушка еврейского происхождения с явно выраженной тевтофобией (навязчивый страх всего германского). Вместе им предстоит сделать ряд неожиданных открытий, которые в корне изменят жизнь героя.

В фильме также снимались Адель ЭнельДьяволы», «Неизвестная») и Ян Йозеф ЛиферсДостучаться до небес»). В 2016-м году фильм получил большой приз на кинофестивале в Токио.

 

Илья Салита, президент и генеральный директор Фонда “Генезис”: «Фонд “Генезис” уже не первый раз поддерживает еврейский кинофестиваль в Москве. И мы рады, что с каждым годом растет аудитория фестиваля, его география, его кинематографическая программа и образовательная составляющая. Для нас как для фонда очень важно, чтобы у сегодняшнего зрителя была возможность задуматься о своих корнях, о своём прошлом и будущем, ощутить себя частью большой культуры. Для тех, кто осмысляет себя через историю еврейского народа, фестиваль предоставляет широкий круг тем, сюжетов и героев. И не менее важно, что в рамках фестивальной недели у зрителей будет возможность не просто посмотреть качественное современное кино, но и встретиться с его создателями, задать вопросы авторам, обсудить значимые для самоидентификации вопросы со специалистами по еврейской истории и культуре в кругу людей, близких по духу и интересам».

Александр Борода, Президент Федерации еврейских общин России, генеральный директор и основатель Еврейского музея и центра толерантности, член Общественной палаты России, член Общественного совета МЕКФ: «ФЕОР поддерживает проект на протяжении трех лет, и мы видим, как за это время вырос интерес зрителей по отношению к еврейскому кинематографу, который, во многом, создатели фестиваля открыли для российской аудитории как новый жанр. Приятно видеть, что интерес к мероприятию проявляют и выдающиеся российские и зарубежные деятели искусства, которые обещают посетить кинопоказы и образовательные сессии. Многие представленные в программе фильмы – премьеры для России, и если бы, не создатели МЕКФ, неизвестно, могли бы мы получить еще такой шанс – увидеть прекрасные картины, посвященные самым разным сторонам многогранной «еврейской темы» на большом экране, на ведущих площадках Москвы».

С 12 по 20 июня в рамках киносмотра будет показано более 50 фильмов, большая часть которых – российские премьеры; состоится более 20 специальных и образовательных мероприятий, будут организованы встречи с режиссерами, мультипликаторами, литературоведами, историками. Показы и специальные мероприятия пройдут в кинотеатре Каро 11 ОКТЯБРЬ, Центре документального кино, кинозале ГУМ и Еврейском музее и центре толерантности.

Юрий Каннер, Президент Российского еврейского конгресса, вице-президент и член руководящего комитета Всемирного еврейского конгресса, член Общественного совета МЕКФ: «Как известно, евреи внесли в развитие мирового кинематографа огромный вклад. И неудивительно, что существует самостоятельный жанр – еврейское кино. Это и фильмы по книгам еврейских писателей, и тяжёлые истории Холокоста, и рассказы о современной еврейской и израильской жизни. Я считаю очень важным, что есть специальный фестиваль, где душа нашего народа открывается миру, где разрушаются стереотипы и предрассудки. Я верю, что Московский Еврейский кинофестиваль станет заметным событием культурной и общественной жизни Москвы и всей России, что он соберет вдумчивых и влюбленных в кино зрителей, подарит им яркие впечатления и откроет новые имена».

Впервые в этом году в рамках фестиваля действует Общественный совет, в состав которого вошли раввин и общественный деятель Александр Борода, меценат Юрий Каннер, дипломат Дорит Голендер, режиссер Александр Митта, продюсер Дмитрий Литвинов, а также признанные журналисты и критики: Денис Рузаев, Сусанна Альперина, Давид Шнейдеров и Вадим Рутковский.

Егор Одинцов, генеральный продюсер МЕКФ: «Общественный совет – нововведение этого года. Наш фестиваль расширяется, вовлекает все новых участников, поднимает все новые темы. Конечно, это налагает и на организаторов более высокую ответственность. Именно поэтому в этом году было принято решение создать Общественный совет, привлечь к его работе лидеров мнений, профессионалов индустрии, общественных деятелей и ведущих журналистов, которые помогут нам сформировать грамотную семантику вокруг мероприятия и поднять его на качественно новый уровень».

Давид Шнейдеров, член правления гильдии киноведов и кинокритиков России, Академик Евразийской академии телевидения и радио, член Общественного совета МЕКФ: «Кино – это то, что объединяет людей во всем мире. Кино – это то, что связывает наши великие страны. Кино - это то, что всегда касается наших душ. Жду от фестиваля ярких своеобразных картин, появления новых прекрасных актеров и режиссеров. Уверен, что фестиваль займет подобающее ему место на карте кинофестивалей России».

МЕКФ организован при поддержке фонда «Генезис», Российского еврейского конгресса, Еврейского Агентства «Сохнут», Федерация Еврейских Общин России, Еврейского делового клуба «Соломон» и кинокомпании Ark Pictures.

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