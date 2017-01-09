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Элитный отряд

09.01.2017 17:10
Элитный отряд

Вышел второй дублированный трейлер экшен-комедии «Спасатели Малибу», снятой по мотивам популярного сериала 1990-х. Главные роли исполнили Дуэйн Джонсон, Зак Эфрон, Келли Рорбах и Александра Даддарио.

Два непохожих друг на друга спасателя, Митч Бьюкеннон (Скала) и его молодой коллега Мэтт Броди (Эфрон), неожиданно сталкиваются с серьезной проблемой. Дело в том, что их пляж хотят убрать нефтяные воротилы, план которых ну совсем никому не нравится. Ввяжутся ли двое бравых парней, дело которых только охранять отдыхающих от несчастных случаев на воде, в схватку с сильными мира сего?

В актерском составе также значатся Илфенеш Хадера, Джон Басс, Приянка Чопра, Хэннибал Бёресс, Изабель Гуларт и старина Дэвид Хассельхофф. Вернется на пляжи Малибу и главная звезда оригинального сериала – Памела Андерсон.

Режиссером картины выступил Сет Гордон, а над сценарием работали Дэмиэн Шэннон и Марк Свифт. Релиз перезапуска «Спасателей Малибу» в широком прокате намечен на 19 мая.

 

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