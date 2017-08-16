Гений за работой

Netflix выложили кадр из киноадаптации «Тетради смерти» с участием великого детектива L в исполнении Кита Стэнфилда. Премьера голливудской экранизации знаменитой манги / аниме состоится 25 августа.

Сюжет посвящен истории старшеклассника Лайта Тернера (Нэт Вулф), в чьи руки попадает сверхъестественная тетрадь, обладатель которой может убить любого известного ему человека, просто вписав в нее имя жертвы, а также причины и обстоятельства смерти. Опьяненный своими новыми богоподобными способностями, Лайт начинает убивать каждого, кто, по его мнению, не заслуживает права жить.

Режиссером ленты стал Адам Вингард (дилогия «ЗЛО», «Тебе конец!», «Гость»), а помогал ему Джейсон Айзенер, постановщик «Бомжа с дробовиком». Над сценарием работали Чарли и Влас Парлапанидес, Джереми Слейтер и Чак Мондри. В актерском составе также значатся Маргарет Куэлли, Тони Али и Ши Уигхэм. Бога смерти Рюка озвучил Уиллем Дефо.