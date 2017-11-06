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Хранитель добра

06.11.2017 17:30
Хранитель добра

До выхода на экраны восьмого эпизода «Звёздных Войн» остается чуть больше месяца, и в беседе с Disney Insider Марк Хэмилл поведал о переменах, которые произошли с его персонажем Люком Скайуокером, при этом заверив, что легендарный «последний джедай» всё ещё находится на светлой стороне Силы.

«В “Пробуждении Силы” Люк потерял веру в свою способность делать правильный выбор, и это задевает его до глубины души. Тем не менее, он не перешёл на тёмную сторону Силы, в фильме вы не увидите злую версию Люка. Но не могу не признать, что новое воплощение моего персонажа действительно неожиданное ‒ оно вытащило меня из зоны комфорта, это настоящее испытание», ‒ заявил Хэмилл.

Российский релиз «Последних Джедаев» от режиссёра Райана Джонсона ожидается 14 декабря.

 


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