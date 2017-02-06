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Хью и Эрик

06.02.2017 19:00
Хью и Эрик

20th Century Fox поделились первым отрывком из супергеройской драмы «Логан» с участием  Хью Джекмана в роли титульного персонажа и Эрика Ла Салля. Картина окажется на широких экранах в начале марта.

Действие сюжета разворачивается в 2029 году. Большинство мутантов мертвы, команда Людей Икс перестала существовать. Мир изменился – в нем нет места таким как Логан (Хью Джекман). Постаревший и покалеченный жизнью герой, который давно перестал называть себя Росомахой, доживает свои последние дни, находя утешение в бутылке и заботе о больном Альцгеймером Чарльзе Ксавье (Патрик Стюарт), чья память с каждым днем становится всё хуже. Сам Логан уже давно не тот неуязвимый воин – его способность к регенерации стремительно угасает, а старые раны отзываются невыносимой болью.

Но судьба вынуждает Логана вновь выпустить когти, когда он встречает своего клона – маленькую девочку по имени Лаура Кинни (Дафна Кин), за которой охотится могущественная корпорация, превращающая оставшихся в живых мутантов в машины смерти и планирующая с их помощью погрузить мир в хаос.

Сценарий писали Майкл Грин («Бегущий по лезвию 2049»), Скотт Фрэнк и режиссер ленты Джеймс Мэнголд по сюжету Дэвида Джеймса Келли. В касте также значатся Бойд Холбрук (Дональд Пирс), Ричард Э. Грант (доктор Зандер Райс), Стивен Мерчант (Калибан), Дорис Моргадо, Элизабет Родригес, Дэйв ДэвисЛорен ГроссДэвид КаллавэйРебекка ЧулевДж. Натан Симмонс и Элиз Нил.

Отечественный релиз «Логана» ожидается 2 марта.

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