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История гитариста

27.04.2017 14:25
История гитариста

Почти два года назад экшен «Безумный Макс: Дорога ярости» с ревом ворвался в кинотеатры, однако выпускать продолжение Джордж Миллер пока не спешит. В интервью с Independent режиссер рассказал о сценарии двух грядущих сиквелов (первый их них получит подзаголовок «Пустошь») и пообещал вернуть одного из самых запоминающихся персонажей – гитариста-огнеметчика.

«Мы решили затронуть глубокий подтекст, предысторию всех персонажей, да и этого мира в целом… и, особо не задумываясь, мы написали два новых сценария в качестве частей общей истории», – говорит Миллер. «Если когда-нибудь звезды сойдутся как надо, то появятся еще два фильма».

Помимо Макса Рокатански в исполнении Тома Харди постановщик пообещал вернуть и эксцентричного гитариста Doof Warrior, сыгранного австралийским музыкантом iOTA: «Я знаю, кем была его мать. Я знаю, как получилось так, что немому и слепому человеку удалось пережить апокалипсис. Да, ч очень хорошо знаю его историю! Если получится снять еще одну картину, то Doof Warrior точно будет там!».

 

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