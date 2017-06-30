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История сенсейтов

30.06.2017 00:30
История сенсейтов

Отмененный в начале месяца сериал «Восьмое чувство» всё же ненадолго вернется на экраны: Netflix выпустят двухчасовой финальный эпизод, над которым снова поработают сестры Вачовски и Дж. Майкл Стражински

«Невероятно, но благодаря вашей любви вы смогли вернуть “Восьмое чувство” к жизни», – пишет Лана Вачовски. «Мы вместе с Netflix (поверьте, они любят этот сериал не меньше нашего, но рейтинги изначально были вызывающими) с удовольствием сообщаем, что в следующем году увидит свет специальный двухчасовой выпуск шоу. А после этого… что ж, если данный опыт и научил меня чему-то, то это “никогда не говори никогда”».

О точной дате выхода финала «Восьмого чувства» на данный момент не сообщается.

 

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