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Клонируя гены

28.04.2017 20:30
Клонируя гены

Актер Джеймс Кромуэлл побывал на шоу Larry King Now и поделился подробностями о своем персонаже из грядущего сиквела «Мира Юрского периода», раскрыв его связь с оригинальным фильмом Спилберга.

«Моего героя зовут Бенджамин Локвуд, и он является коллегой персонажа, сыгранного Ричардом Аттенборо. Вместе они разработали технологию, позволяющую клонировать гены, поэтому Локвуду придется разбираться с последствиями сделанного открытия», – говорит Кромуэлл.

Режиссером ленты выступает Хуан Антонио Байона, сценарий написали Колин Треворроу и Дерек Коннолли. В каст записались Брайс Даллас Ховард, Крис Прэтт, Тоби Джонс, Рэйф Сполл, Джеральдин Чаплин, Тед Левайн, Даниэлла Пинеда, Джастис Смит и Джефф Голдблюм, вернувшийся к образу математика Яна Малкольма. Продюсированием фильма занимаются Фрэнк Маршалл и Стивен Спилберг.

Релиз «Мира Юрского периода 2» запланирован на 22 июня 2018 года.

 

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