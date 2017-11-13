Два свежих постера фильма ужасов «Астрал 4: Последний ключ» ‒ новой части франшизы о потусторонних сверхъестественных сущностях. Режиссером хоррора на этот раз выступил Адам Робител («Демоны Деборы Логан»), а Ли Уоннелл вернулся в качестве сценариста.

В центре сюжета снова окажется история блестящего парапсихолога-экстрасенса Элис Райнер (Лин Шэй), противостоящей демонам в области Астрала. Однако теперь в жизнь воплощается её самый страшный кошмар: сущности из потустороннего мира проникают в дом Элис. В актерском составе проекта также значатся Джош Стюарт, Энгус Сэмпсон, Хавьер Ботет, Спенсер Лок и другие.

Российская премьера четвертого «Астрала» состоится 25 января 2018-го.