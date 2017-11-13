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Ключ зла

13.11.2017 08:30
Ключ зла

Два свежих постера фильма ужасов «Астрал 4: Последний ключ» ‒ новой части франшизы о потусторонних сверхъестественных сущностях. Режиссером хоррора на этот раз выступил Адам РобителДемоны Деборы Логан»), а Ли Уоннелл вернулся в качестве сценариста.

В центре сюжета снова окажется история блестящего парапсихолога-экстрасенса Элис Райнер (Лин Шэй), противостоящей демонам в области Астрала. Однако теперь в жизнь воплощается её самый страшный кошмар: сущности из потустороннего мира проникают в дом Элис. В актерском составе проекта также значатся Джош СтюартЭнгус СэмпсонХавьер БотетСпенсер Лок и другие.

Российская премьера четвертого «Астрала» состоится 25 января 2018-го.

 

 


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