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Кодекс самурая

21.11.2017 18:40
Кодекс самурая

Культовый гангстерский фильм Джима Джармуша «Пёс-призрак: Путь самурая» получит продолжение. Об этом в интервью с французским изданием Telerama рассказал рэп-музыкант RZA, выступавший композитором оригинальной ленты.

«Мой хороший приятель Джим Джармуш, а также Форест Уитакер и сценарист Даллас Джексон подписались на участие в проекте. Я буду исполнительным продюсером нового “Пса-призрака”. Уже есть кое-какие сценарные наработки, но пока неясно, оправится ли сиквел в кинотеатры или на малые экраны», ‒ говорит RZA.

К актерскому составу может присоединиться Тильда Суинтон, недавно намекнувшая на свое появление в фильме. Другие подробности о второй части «Пса-призрака» на данный момент не разглашаются.

 


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