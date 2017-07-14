Наверх
Фильмы 2017 Человек-паук: Возвращение домой Планета обезьян: Война Блокбастер Черная вода Ужас Амитивилля: Пробуждение Дюнкерк Взрывная блондинка Темная башня
Эта песня хороша, начинай сначала.
10 грядущих сиквелов, которые послужат началом перезагрузки франшиз
Города на экране.
15 картин-экскурсий по знаменитым городам
Чужие лавры 3.
15 актрис, не заслуживших «Оскар» за лучшую роль
Большая перемена.
10 фильмов, сменивших режиссера по ходу съемок
С кровью и без крови.
10 киноциклов, которые сменили возрастной рейтинг
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Логово клоуна

14.07.2017 19:30
Логово клоуна

Несколько кадров и концепт-артов фильма ужасов «Оно» – новой экранизации знаменитого хоррор-романа Стивена Кинга. Образ зловещего демона-клоуна Пеннивайза примерил на себя Билл Скарсгард.

Небольшой городок в штате Мэн терроризирует загадочный серийный убийца, с нечеловеческой жестокостью умертвляющий детей. Тут и там находят разорванные тела, а иногда только их части. Семеро одиннадцатилетних ребят: Ричи Тозиер, Билл Денбро, Беверли Марш, Майк Хэнлон, Эдди Каспбрак, Бен Хэнском и Стэн Урис сталкиваются каждый по отдельности с загадочным злом — ужасающим монстром, способным принимать любые формы. В фильме Оно предстает в образе клоуна под названием Пеннивайз, заманивающего детей оранжевыми помпонами и воздушными шариками. В месте, известном как «Степи», ребята, объединившись в «Клуб Неудачников», решают найти и уничтожить чудовище. Лидером «Неудачников» становится Билл Денбро, брат которого был убит Пеннивайзом за год до этого, и теперь у Билла своя вендетта. Кроме монстра «Неудачников» преследует местный хулиган Генри Бауэрс со своими дружками, что, впрочем, ещё сильнее сплачивает друзей.

Режиссером выступил Андрес Мускетти («Ведьма с Лайм-стрит», «Мама»), сценарий написал Гари Доберман, ранее работавший над «Проклятием Аннабель». В актерский состав также вошли Джейден ЛиберхерУайетт ОлеффДжереми Рэй Тейлор, Финн Уолфхард и другие.

В российский прокат «Оно» попадет 7 сентября.

 

 

 

 

 

 

 

 2

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Да пребудет с вами Сила. 12 актеров, для которых 2017-й станет прорывным (Евгений Ухов, Film.ru)
23.01.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Да пребудет с вами Сила

Голливуд не зря называют «фабрикой грез», и дело здесь не только в том, что ежегодно американский кинопром выдает тысячи картин, являющихся, по сути, реализацией на экране чьего-то...  →

Новости по теме

04.07.2017
Жуткий кадр с Пеннивайзом из хоррора «Оно» по Стивену Кингу
08.05.2017
Второй трейлер хоррора «Оно» по роману Стивена Кинга.
16.04.2017
Фото со съемок фильма ужасов «Оно» по Стивену Кингу.
01.04.2017
Первый трейлер фильма ужасов «Оно» установил рекорд.
29.03.2017
Первый трейлер хоррора «Оно» по роману Стивена Кинга.

 

Свежие рецензии


Главное

Лапы вверх!
08:00
Лапы вверх!
10 фильмов о войнах людей с разумными животными
Недостающие звенья эволюции
13.07
Недостающие звенья эволюции
Все фильмы франшизы «Планета обезьян» от худшего к лучшему
Цифры всякие нужны, цифры всякие важны
11.07
Цифры всякие нужны, цифры всякие важны
10 фильмов с цифрами в названии
Один на один
10.07
Один на один
12 лучших фильмов, разыгранных всего двумя актерами
Любовь с первого взгляда
09.07
Любовь с первого взгляда
10 самых сексапильных представлений киногероинь
Укуси меня, паук!
08.07
Укуси меня, паук!
8 супергеройских способностей, вдохновивших ученых на открытия
Не так все было!
07.07
Не так все было!
10 фильмов, основанных на «реальных событиях», которых на самом деле не было
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 невидимых мостиков, связывающих фильмы Квентина Тарантино 10 невидимых мостиков, связывающих фильмы Квентина Тарантино
20 голливудских звезд, сыгравших русских 20 голливудских звезд, сыгравших русских
12 актеров, переживших автокатастрофы 12 актеров, переживших автокатастрофы
11 фильмов, которые могут стать основой успешных телесериалов 11 фильмов, которые могут стать основой успешных телесериалов
13 культовых героев, избежавших запланированной сценаристами смерти 13 культовых героев, избежавших запланированной сценаристами смерти
10 актеров, работающих с одними и теми же режиссерами 10 актеров, работающих с одними и теми же режиссерами

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть