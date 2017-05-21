Наверх
Фильмы 2017 Меч короля Артура Доспехи Бога: В поисках сокровищ Большой Чужой: Завет Пираты Карибского моря 5 Чудо-Женщина Спасатели Малибу
Главные премьеры декабря 2015 года.
13 самых масштабных фильмов декабря 2015 года
Новая жизнь старых вещей.
15 кочующих по Голливуду предметов реквизита
Долгая дорога.
13 сиквелов, заплутавших на пути к экрану
Зубастые пушистики.
10 лучших фильмов об оборотнях
Самые ожидаемые фильмы мая 2015 года.
Горячая десятка. Ожидаемые фильмы мая 2015 года
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Любовь Гамлета

21.05.2017 17:30
Любовь Гамлета

Первый взгляд на Дейзи Ридли в драме «Офелия» – нестандартной экранизации шекспировского «Гамлета». Также в касте фильма значатся Том Фелтон, Клайв Оуэн и Наоми Уоттс, сыгравшая мать Гамлета, Гертруду.

В центре сюжета переосмысления трагедии Шекспира находится Офелия, шумная, лишенная матери девушка, воспитанная в замке Эльсинор – королевском дворце датских монархов, которая вскоре тановится объектом романтических чувств принца Гамлета. Между ними вспыхивает любовь, но они вынуждены держать свои отношения в секрете. Тем временем Данию поглощают кровавые распри, и когда события доходят до критической точки, Офелия вынуждена выбирать между любовью к Гамлету и собственной жизнью. В отчаянии девушка придумывает план побега и собирается навсегда покинуть замок, унеся с собой опасную тайну – она беременна ребенком принца.

Сценарий картины за авторством Семи ЧелласБезумцы») основан на одноименном романе писательницы Лизы Кляйн и ориентирован прежде всего на молодежную аудиторию. Режиссерское кресло проекта досталось Клер МакКарти. Дата релиза «Офелии» не называется.

 

 2

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Да пребудет с вами сила. Визитки избранных Джей Джеем Абрамсом обитателей далекой, далекой галактики (Владислав Копысов, Film.ru)
02.05.2014
Владислав Копысов, Film.ru

Да пребудет с вами сила

Джеффри Джейкоб Абрамс – великий конспиратор, сделавший из одного только кастинга «Звездных войн» целое событие. Режиссер VII эпизода, предварительно выждав затяжную паузу,...  →

Новости по теме

25.01.2017
Дейзи Ридли сыграет американскую шпионку Вирджинию Холл.
29.11.2016
Том Холлэнд сыграет в «Поступи хаоса».
23.10.2016
Родителей Рей назовут в 8 эпизоде «Звёздных Войн».
30.09.2016
Депп, Пфайффер и Ридли в фильме по Агате Кристи.
28.08.2016
Название 8 эпизода «Звёздных Войн» раскроют не скоро.

 


Свежие рецензии


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

11 антиутопий, которые заставят вас полюбить реальность 11 антиутопий, которые заставят вас полюбить реальность
12 фанатов, сумевших охомутать своих голливудских кумиров 12 фанатов, сумевших охомутать своих голливудских кумиров
Еще 10 фильмов, рекламировавшихся необычными способами Еще 10 фильмов, рекламировавшихся необычными способами
12 «вечных» кинозагадок, на которые нет ответов 12 «вечных» кинозагадок, на которые нет ответов
10 самых сексапильных экранизаций книг 10 самых сексапильных экранизаций книг
Горячая десятка Горячая десятка

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть