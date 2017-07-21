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Магия палочки

21.07.2017 09:10
Магия палочки

Полноценный трейлер и несколько кадров из фэнтези-экшена «Яркость» режиссера Дэвида ЭйераОтряд самоубийц»). В центре сюжета находятся двое полицейских, вот только один из них обычный человек (Уилл Смит), а другой – орк (Джоэл Эдгертон).

Действие разворачивается в мире, представляющим собой сочетание современной реальности с фэнтезийным миром. Во время обычного рабочего дня напарники-полицейские (Смит и Эджертон) внезапно сталкиваются с чем-то неординарным, попав под воздействие крайне мощного (и незаконного) оружия: волшебной палочки.

Люси Фрай исполнила роль девушки-эльфа по имени Тикка. В актерский состав также входят Нуми Рапас, Эдгар РамиресКрис БраунингБрэд Уильям ХенкеНадя Слоун, Дэниэл Монкада, Андреа Наведо, Хэппи Андерсон и другие.

Премьера «Яркости» состоится на Netflix 22 декабря.

 

 

 

 

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