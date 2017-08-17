Метод Рихтера

Вышел новый трейлер сериала «Доктор Рихтер» ‒ официальной российской адаптации «Доктора Хауса» с Алексеем Серебряковым вместо Хью Лори. Релиз медицинской драмы состоится на канале «Россия 1» этой осенью.

Действие разворачивается в городской клинической больнице № 100. Заведующий лечебно-диагностическим отделением Андрей Александрович Рихтер (Алексей Серебряков) вместе с командой расследует сложные медицинские случаи, с которыми не справились другие врачи. Рихтер ‒ врач-диагност от Бога, гений своего дела. Правда, интересуют его только самые сложные и запутанные случаи ‒ медицинские головоломки. А рутинная работа в больничной поликлинике навевает скуку и раздражает. Правильные диагнозы ему позволяет ставить не только глубокое знание медицины, но также понимание человеческой психологии и основанная на нем своеобразная дедукция и врачебная интуиция. Его история ‒ это спор науки с человеческими слабостями и разума с самой природой.

В отличие от вышедшего в 2010 году (и закрытого после первого сезона) проекта «Доктор Тырса» с Михаилом Пореченковым, создатели которого старались открещиваться от аналогий с западным сериалом, «Доктор Рихтер» снят по купленной у Fox лицензии и представляет собой пошаговую адаптацию «Доктора Хауса».



Над отечественной версией «Хауса» работали сценаристы Александр Родионов(«Все умрут, а я останусь») и Максим Курочкин («Короткое замыкание»). В актерский состав вошли Владимир Калинин, Анна Михалкова, Виталий Хаев, Александр Яценко и Мария Миронова.