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Новости кино

Метод Рихтера

17.08.2017 18:40
Метод Рихтера

Вышел новый трейлер сериала «Доктор Рихтер» ‒ официальной российской адаптации «Доктора Хауса» с Алексеем Серебряковым вместо Хью Лори. Релиз медицинской драмы состоится на канале «Россия 1» этой осенью.

Действие разворачивается в городской клинической больнице № 100. Заведующий лечебно-диагностическим отделением Андрей Александрович Рихтер (Алексей Серебряков) вместе с командой расследует сложные медицинские случаи, с которыми не справились другие врачи. Рихтер ‒ врач-диагност от Бога, гений своего дела. Правда, интересуют его только самые сложные и запутанные случаи ‒ медицинские головоломки. А рутинная работа в больничной поликлинике навевает скуку и раздражает. Правильные диагнозы ему позволяет ставить не только глубокое знание медицины, но также понимание человеческой психологии и основанная на нем своеобразная дедукция и врачебная интуиция. Его история ‒ это спор науки с человеческими слабостями и разума с самой природой.

В отличие от вышедшего в 2010 году (и закрытого после первого сезона) проекта «Доктор Тырса» с Михаилом Пореченковым, создатели которого старались открещиваться от аналогий с западным сериалом, «Доктор Рихтер» снят по купленной у Fox лицензии и представляет собой пошаговую адаптацию «Доктора Хауса».

Над отечественной версией «Хауса» работали сценаристы Александр РодионовВсе умрут, а я останусь») и Максим Курочкин («Короткое замыкание»). В актерский состав вошли Владимир КалининАнна МихалковаВиталий ХаевАлександр Яценко и Мария Миронова.

 
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