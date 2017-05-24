Мир Дикого Запада

Компания Rockstar Games сообщила о переносе даты релиза экшена в открытом мире Red Dead Redemption 2: премьера игры для PlayStation 4 и Xbox One состоится весной 2018 года. Эта бандитская эпопея, действие которой разворачивается в самом сердце дикой Америки, – первый проект Rockstar, разрабатываемый с нуля для новейшего поколения консолей, и сотрудникам компании потребуется дополнительное время, чтобы довести его до совершенства.

«Нам очень жаль, если вы расстроены этой задержкой, – сообщается на сайте Rockstar Games. – Но мы убеждены в том, что игру следует выпускать только тогда, когда она полностью готова. Мы с нетерпением ждем лета, чтобы рассказать вам о ней во всех подробностях. А пока представляем вашему вниманию новую подборку скриншотов, демонстрирующих мир Red Dead Redemption 2 во всем его великолепии».

Чтобы оставаться в курсе всех новостей и анонсов Rockstar Games, подписывайтесь на почтовую рассылку Rockstar и на официальные страницы компании в Twitter, Facebook, Instagram, YouTube и Twitch.