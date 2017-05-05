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Новости кино

Мир Вестероса

05.05.2017 08:50
Мир Вестероса

После выхода 8 сезона «Игры престолов» HBO не собираются расставаться с франшизой и уже ведут разработку 4 потенциальных спин-оффов популярного шоу, сообщают The Hollywood Reporter.

Для этого канал собрал четыре команды сценаристов. В одну из них входит Макс БоренштейнГодзилла», «Конг: Остров черепа»), в другую – Брайан ХелгелэндСекреты Лос-Анджелеса», «Таинственная река»). Также над ответвлениями работает сам Джордж Мартин: в команде с Джейн ГолдманЛюди Икс: Дни минувшего будущего», «Kingsman») и вместе с Карли РэйБезумцы», «Оставленные»).

По итогам работы сценаристов HBO будут принимать решение, давать ли зеленый свет каждому из проектов. В качестве исполнительных продюсеров в любом случае выступят Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс.

Предпоследний 7 сезон «Игры престолов» окажется на малых экранах 16 июля.

 

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