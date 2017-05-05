Мир Вестероса

После выхода 8 сезона «Игры престолов» HBO не собираются расставаться с франшизой и уже ведут разработку 4 потенциальных спин-оффов популярного шоу, сообщают The Hollywood Reporter.

Для этого канал собрал четыре команды сценаристов. В одну из них входит Макс Боренштейн («Годзилла», «Конг: Остров черепа»), в другую – Брайан Хелгелэнд («Секреты Лос-Анджелеса», «Таинственная река»). Также над ответвлениями работает сам Джордж Мартин: в команде с Джейн Голдман («Люди Икс: Дни минувшего будущего», «Kingsman») и вместе с Карли Рэй («Безумцы», «Оставленные»).

По итогам работы сценаристов HBO будут принимать решение, давать ли зеленый свет каждому из проектов. В качестве исполнительных продюсеров в любом случае выступят Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс.

Предпоследний 7 сезон «Игры престолов» окажется на малых экранах 16 июля.