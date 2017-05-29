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Монеты Джека

29.05.2017 10:00
Монеты Джека

Пятые «Пираты Карибского моря» показали худший старт в истории франшизы, заработав за первый уик-энд в США $62,1 миллиона. Тем не менее, лента неплохо стартовала в зарубежном прокате, а в российском и вовсе поставила рекорд: сборы за дебютные выходные составили $18,6 миллиона (1,022 миллиарда рублей)!

На вторую строчку бокс-офиса США попал сиквел «Стражей Галактики», пополнивший копилку своих создателей еще на $19,9 миллиона (мировые сборы – $783,3 миллиона). Третье место досталось «Спасателям Малибу», не сумевшим привлечь американского зрителя и стартовавшим всего с $18,1 миллиона.

 

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