Музыка нас связала

Космическую сагу «Звёздные Войны» невозможно представить без музыки композитора Джона Уильямса, работавшего над всеми частями франшизы, кроме спин-оффа «Изгой-один». Однако, как признался сам Уильямс, за свою жизнь он не видел ни одного эпизода «Звёздных Войн».

В беседе с Mirror композитор рассказал, что не смотрел ни одного готового фильма франшизы, поскольку не видит в этом необходимости: «Да, я действительно не видел ни одной части “Звёздных Войн”. К тому моменту, как я заканчиваю работу над картиной, я проживаю вместе с ней уже долгое время, занимаясь записью, дубляжом и так далее. Когда же выхожу из студии, то говорю себе: “Фух, наконец-то всё закончилось”. Не то чтобы я гордился этим, но я завершил работу над “Звёздными Войнами” и приступаю к новой ленте Стивена Спилберга, поэтому слушать музыку или смотреть фильмы у меня сейчас нет абсолютно никакого желания».

Джон Уильямс выступит композитором грядущих «Эпизода VIII» и «Эпизода IX» «Звёздных Войн», которые окажутся на экранах кинотеатров, соответственно, 14 декабря 2017-го и 23 мая 2019 года.