Теперь официально: Джеймс Франко подтвердил слухи о своем участии в sci-fi хорроре «Чужой: Завет» Ридли Скотта. Роль, сыгранную им в фильме, актер не назвал, однако ранее инсайдеры уже делились информацией о персонаже Франко.

Предполагается, что Франко воплотил образ капитана корабля «Завет» по имени Брэнсон, являющегося мужем героини Кэтрин Уотерстон. Актера можно будет увидеть в течение первых 10 минут картины, а также в последующих небольших сценах.

По сюжету, находящийся на дальней стороне галактики экипаж колониального корабля «Завет» думает, что направляется к неопознанному раю. Но вскоре оказывается, что это темный и опасный мир, в котором единственным жителем является синтетический андроид Дэвид, выживший после экспедиции «Прометея».

«Завет» – мидквел киноцикла «Чужой». События картины происходят после «Прометея», но до самого первого «Чужого». Известно, что в актерский состав ленты вошли Майкл Фассбендер (сыгравший сразу двух разных андроидов), Нуми Рапас, Билли Крудап, Дэнни МакБрайд, Демиан Бичир и Кэлли Эрнандес.

Мировая премьера новой части «Чужого» назначена на 19 мая 2017 года.