На страже силы

Первый взгляд на Оскара Айзека, Дейзи Ридли и Джона Бойегу в фильме «Звёздные Войны: Последний Джедай», снятом Райаном Джонсоном. Премьера эпизода VIII состоится в середине декабря.
В новом фильме космической саги Рей (Ридли), уже сделавшая свои первые шаги в огромный мир в «Пробуждении Силы», продолжит эпическое приключение вместе с Финном (Бойега), По (Айзек) и Люком Скайуокером (Марк Хэмилл).
На экранах снова появятся Кэрри Фишер, Адам Драйвер, Донал Глисон, Энтони Дэниелс, Гвендолин Кристи и Энди Серкис, воплощающий образ Сноука. Каст пополнится и новичками франшизы, среди которых Бенисио Дель Торо, Келли Мэри Трэн и Лора Дерн.
Комментарии
Пользователи еще не оставили комментариев.
Добавить комментарий