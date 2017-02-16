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Новости кино

На страже силы

16.02.2017 17:46
На страже силы

Первый взгляд на Оскара Айзека, Дейзи Ридли и Джона Бойегу в фильме «Звёздные Войны: Последний Джедай», снятом Райаном Джонсоном. Премьера эпизода VIII состоится в середине декабря.

В новом фильме космической саги Рей (Ридли), уже сделавшая свои первые шаги в огромный мир в «Пробуждении Силы», продолжит эпическое приключение вместе с Финном (Бойега), По (Айзек) и Люком Скайуокером (Марк Хэмилл).

На экранах снова появятся Кэрри ФишерАдам ДрайверДонал ГлисонЭнтони Дэниелс, Гвендолин Кристи и Энди Серкис, воплощающий образ Сноука. Каст пополнится и новичками франшизы, среди которых Бенисио Дель ТороКелли Мэри Трэн и Лора Дерн.

 

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