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Начало восстания

11.06.2017 10:00
Начало восстания

Первый промо-ролик драмы «Детройт» от оскароносного режиссера Кэтрин БигелоуПовелитель бури», «Цель номер один»). Главные роли в фильме сыграли Джон Бойега, Энтони Маки, Джон Красински, Кейтлин Девер и Уилл Пултер.

Сюжет расскажет о реальном историческом событии, поводом для которого стал полицейский рейд в Детройте в июле 1967 года. Рейд привел к одному из самых больших восстаний на территории Соединенных Штатов, в результате которого десятки тысяч разъяренных жителей вышли из-под контроля властей, а город захлестнула волна насилия и налетов. Последствием разрушительных беспорядков стала гибель 43 человек.

Сценаристом картины выступил Марк Боал, ранее приложивший руку к двум военным драмам Бигелоу. Премьера фильма запланирована на 4 августа, к 50-летнему юбилею описываемых в сюжете событий.

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