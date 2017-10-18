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Настоящая кровь

18.10.2017 15:50
Настоящая кровь

THR опубликовали фрагмент из новой книги «100 фактов, которые должен узнать каждый фанат Бэтмена, прежде чем умереть», где Кристиан Бэйл рассказал о случае со съемок «Тёмного рыцаря». По словам актера, Хит Леджер настолько хотел вжиться в роль Джокера, что просил Бэйла по-настоящему бить его в сцене с допросом.

«Во время нашего первого совместного съемочного дня мы работали над эпизодом допроса в отделении полиции, и я сразу понял, что он из тех актеров, которые полностью погружаются в образ, он идеально подходил для той тональности, которую хотел придать своему фильму Крис Нолан. Нас не интересовали актеры, которые любят воплощать на экране дурацкие карикатуры, мы воспринимали этот проект как серьезную драму. То есть необходимо погрузиться в образ и оставаться в нем, мне нравится именно это. И Хит разделял мою увлеченность. Он не выходил из роли, пока был в гриме и костюме, но после съемок Хит смывал с себя всё это и превращался в отличного компанейского парня», ‒ вспоминает Бэйл.

 

«Как вы могли видеть в фильме, Бэтмен начинает избивать Джокера и вскоре понимает, что перед ним не совсем обычный злодей: чем больше ударов наносишь, тем больше удовольствия он получает», ‒ продолжает Кристиан. «Именно в таком стиле Хит и вёл себя, постоянно подзадоривал меня. Я отвечал ему: “Знаешь, ведь мне не нужно по-настоящему бить тебя. Всё будет выглядеть естественным на экране и без этого”. Но он лишь твердил: “Давай, давай, давай…”. Он сам бился о стены, покрытые плиткой, причём так, что на них оставались трещины и вмятины. Его погружение было полным».

 

За роль Джокера Хит Леджер был посмертно удостоен премии «Оскар» как лучший актер второго плана. В следующем году исполнится 10 лет со дня смерти Леджера, скончавшегося 22 января 2008-го, и выхода «Тёмного рыцаря» на широкие экраны.

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