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Навыки Дэнни

12.02.2017 10:00
Навыки Дэнни

Появился новый промо-ролик супергеройского сериала «Железный Кулак» от Marvel и Netflix с Финном Джонсом в образе титульного персонажа. Премьера шоу запланирована на середину марта.

Сюжет посвящен Дэнни Рэнду, который возвращается в Нью-Йорк после долгого отсутствия, чтобы сразиться с силами зла, коррумпирующими город. Рэнд владеет мастерством кунг-фу и способен вызывать невероятную силу пламенного Железного Кулака.

Компанию Джонсу составят Джессика ХенвикДэвид УэнэмДжессика СтроупТом Пелфри, Розарио Доусон и Кэрри-Энн Мосс. Шоураннером проекта назначен Скотт Бак, а в качестве режиссеров выступили Джон Дал, Фэррен Блэкберн и лидер хип-хоп коллектива Wu-Tang Clan RZA, ранее снявший ленту «Человек с железными кулаками».

Выход всех 13 эпизодов первого сезона «Железного Кулака» состоится 17 марта.

 

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