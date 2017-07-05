Назад в Вестерос

8 регионов, 27 кинотеатров – Амедиатека и сеть кинотеатров «КАРО» покажут первую серию долгожданного продолжения эпической фэнтези-драмы «Игра престолов» на больших экранах. 18 июля в 20.00 показ первой серии нового сезона пройдет в 27 кинотеатрах по всей стране.

18 июля онлайн-сервис Амедиатека представит долгожданную премьеру седьмого сезона эпической фэнтези-драмы «Игра престолов» в кинотеатрах сети «КАРО». Совместные показы сериалов уже стали традицией – ранее на большом экране с успехом прошли премьеры «Винила», «Мира Дикого Запада», а также шестого сезона «Игры престолов». Новый сезон культовой саги стал одним из самых ожидаемых премьер года, в том числе и потому, что старт нового сезона был перенесен с апреля на июль. По словам создателей, седьмой сезон станет предпоследним. Одними из первых серию увидят жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Сургута и Самары. Для этого им необходимо приобрести подписку на онлайн-сервис Амедиатека, бонусом к которой и станет билет на показ.

Подробности акции доступны по ссылке: https://karofilm.ru/film/2407

Укороченный (7 вместо традиционных 10 серий) и предпоследний по счету седьмой сезон приближает грандиозную телесагу к финалу Игры. Ключевые участники в сборе, Вестерос на пороге великой войны. На этот раз создатели собираются побить собственный рекорд зрелищности, потеснив самое яркое сражение в истории сериала – прошлогоднюю «битву бастардов». Седьмой сезон экранизирует незавершенные книги Джорджа Р. Р. Мартина. Новые серии будут выходить в Амедиатеке одновременно со всем миром в русской озвучке и на языке оригинала с субтитрами.

Дата и время показа: 18 июля, 20.00



Места проведения:



Москва и Московская область:

КАРО 11 Октябрь

КАРО 9 Атриум

КАРО 4 Звездный

КАРО 8 Капитолий Вернадского

КАРО 6 Севастопольский

КАРО 4 на Шереметьевской

КАРО 8 Теплый Стан

КАРО 10 Щука

КАРО 8 Южное Бутово

КАРО 4 Иридиум

КАРО 10 Реутов

КАРО Vegas 22

КАРО SKY 17 Авиапарк

КАРО 3 Алтуфьево

КАРО 4 Подольск



Санкт-Петербург:

КАРО 7 Атмосфера

КАРО 9 Варшавский экспресс

КАРО 7 на Стачек

КАРО 5 на Байконурской

КАРО 5 Невский-2

КАРО 7 Лиговъ

КАРО 9 Континент на Звездной



Екатеринбург: КАРО 10 Радуга Парк



Казань: КАРО 6 Кольцо



Калининград: КАРО 7 Калининград Плаза



Сургут: КАРО 8 Аура



Самара: КАРО 8 Московский