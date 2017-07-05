Назад в Вестерос

8 регионов, 27 кинотеатров – Амедиатека и сеть кинотеатров «КАРО» покажут первую серию долгожданного продолжения эпической фэнтези-драмы «Игра престолов» на больших экранах. 18 июля в 20.00 показ первой серии нового сезона пройдет в 27 кинотеатрах по всей стране.
18 июля онлайн-сервис Амедиатека представит долгожданную премьеру седьмого сезона эпической фэнтези-драмы «Игра престолов» в кинотеатрах сети «КАРО». Совместные показы сериалов уже стали традицией – ранее на большом экране с успехом прошли премьеры «Винила», «Мира Дикого Запада», а также шестого сезона «Игры престолов». Новый сезон культовой саги стал одним из самых ожидаемых премьер года, в том числе и потому, что старт нового сезона был перенесен с апреля на июль. По словам создателей, седьмой сезон станет предпоследним. Одними из первых серию увидят жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Сургута и Самары. Для этого им необходимо приобрести подписку на онлайн-сервис Амедиатека, бонусом к которой и станет билет на показ.
Подробности акции доступны по ссылке: https://karofilm.ru/film/2407
Укороченный (7 вместо традиционных 10 серий) и предпоследний по счету седьмой сезон приближает грандиозную телесагу к финалу Игры. Ключевые участники в сборе, Вестерос на пороге великой войны. На этот раз создатели собираются побить собственный рекорд зрелищности, потеснив самое яркое сражение в истории сериала – прошлогоднюю «битву бастардов». Седьмой сезон экранизирует незавершенные книги Джорджа Р. Р. Мартина. Новые серии будут выходить в Амедиатеке одновременно со всем миром в русской озвучке и на языке оригинала с субтитрами.
Дата и время показа: 18 июля, 20.00
Места проведения:
Москва и Московская область:
КАРО 11 Октябрь
КАРО 9 Атриум
КАРО 4 Звездный
КАРО 8 Капитолий Вернадского
КАРО 6 Севастопольский
КАРО 4 на Шереметьевской
КАРО 8 Теплый Стан
КАРО 10 Щука
КАРО 8 Южное Бутово
КАРО 4 Иридиум
КАРО 10 Реутов
КАРО Vegas 22
КАРО SKY 17 Авиапарк
КАРО 3 Алтуфьево
КАРО 4 Подольск
Санкт-Петербург:
КАРО 7 Атмосфера
КАРО 9 Варшавский экспресс
КАРО 7 на Стачек
КАРО 5 на Байконурской
КАРО 5 Невский-2
КАРО 7 Лиговъ
КАРО 9 Континент на Звездной
Екатеринбург: КАРО 10 Радуга Парк
Казань: КАРО 6 Кольцо
Калининград: КАРО 7 Калининград Плаза
Сургут: КАРО 8 Аура
Самара: КАРО 8 Московский
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