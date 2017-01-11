Наверх
Фильмы 2016 Новогодний корпоратив Пассажиры Дед Мороз. Битва Магов Кредо убийцы 28 панфиловцев Моана Викинг Елки 5 Изгой-один Монстр-Траки Три икса: Мировое господство
Отказники: Анджелина Джоли.
15 фильмов, в которых могла сыграть Анджелина Джоли
Вздрогнем!
13 самых пугающих сцен в фильмах, не являющихся хоррорами
Мы академиев не кончали!
12 киноштампов, которые смешат ученых
Мафия бессмертна!
10 реальных преступников, ставших популярными киногероями
Мистер Фест.
12 бриллиантовых ролей Андрея Миронова
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Назад за руль

11.01.2017 18:30
Назад за руль

Почти год назад Джордж Миллер сообщал, что ведет разработку двух сиквелов «Безумного Макса: Дорога Ярости». Теперь и сам Том Харди, исполнитель роли Макса Рокатански, заявил, что с удовольствием вернется в новых частях франшизы.

«Да, я надеюсь, что с сиквелами всё получится! Пока не знаю, когда именно начнется производство, но уверен, что планы уже есть, вокруг плавают кое-какие идеи. Так что я жду, пока мне позвонят и позовут сниматься», – сказал Харди в беседе с TheWrap

Осенью также появлялись сообщения о разработке спин-оффа, посвященного героине Шарлиз Терон Фуриосе, однако с тех пор о проекте так ничего и не было слышно. В любом случае, скорого появления сиквелов и спин-оффов «Дороги ярости» ждать не стоит, поскольку Миллер обещал не спешить с их созданием.

 

 7

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Хватит это терпеть!. Голливудские тренды, убивающие удовольствие от кино. Часть 1 (Артем Заяц, Film.ru)
11.12.2016
Артем Заяц, Film.ru

Хватит это терпеть!

Сегодня мы вспоминаем «конвейерные» тренды, в эксплуатации которых, на наш взгляд, Голливуд утратил чувство всякой меры  →
Китайское интернет-кино. Почему «Безумная Шэлия» – это правильно (Борис Хохлов, Film.ru)
25.11.2016
Борис Хохлов, Film.ru

Китайское интернет-кино

На днях сначала западный, а затем российский интернет зацепил ролик китайского фильма «Безумная Шэлия», который так явно копирует недавнего «Безумного Макса», что количество...  →
Два в одной. 12 фильмов, которые украшает беременность (Евгений Ухов, Film.ru)
23.07.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Два в одной

Герой одного известного фильма говорил: «Жизнь всегда найдет путь!», и с этим нельзя не согласиться, как нельзя и просто так отмахнуться от прекраснейшего периода в жизни женщины &ndash...  →
Переснимите это немедленно!. 11 фильмов, которым пересъемки пошли на пользу (Евгений Ухов, Film.ru)
09.06.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Переснимите это немедленно!

Угроза отправить практически готовую картину на пересъемки – один из самых страшных кошмаров Голливуда. Для актеров это означает слом всех графиков, от продюсеров и студии на досъемки...  →
Будем жечь!. 15 неожиданных ролей, способных украсить грядущие фильмы (Евгений Ухов, Film.ru)
06.06.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Будем жечь!

Не важно, сколько денег вложено в бюджет картины, или какого уровня спецэффекты приготовлены для проекта, самую большую роль в успехе фильмов продолжают играть актеры  →
Блог: Горжусь своей миссией нести в мир свет китайского интернет-трэша (Борис Хохлов)
24.11.2016
Борис Хохлов

Блог: Горжусь своей миссией нести в мир свет китайского интернет-трэша

Горжусь своей миссией нести в мир свет китайского интернет-трэша. На днях там появился трейлер рипоффа "Безумного Макса" под названием "Безумная Шэлия", я его к себе переложил,...  →
Блог: Естественно, историю вокруг Оскаров начали комментировать все кому не лень (Борис Хохлов)
19.01.2016
Борис Хохлов

Блог: Естественно, историю вокруг Оскаров начали комментировать все кому не лень

Естественно, историю вокруг Оскаров начали комментировать все кому не лень. Конкретно вот этот вот текст перепостили многие, хочу и я по его поводу высказаться. ...  →
показать еще

Новости по теме

06.01.2017
Том Харди и Ченнинг Татум сыграют в «Тройной границе».
02.01.2017
Первый отрывок из сериала «Табу» с Томом Харди.
30.12.2016
Том Харди на новом кадре из «Дюнкерка» Кристофера Нолана.
24.12.2016
Новый трейлер сериала «Табу» с Томом Харди.
30.10.2016
Том Харди сыграет Аль Капоне в фильме «Фонзо».

Свежие рецензии


 


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

20 молодых актрис, подающих большие надежды 20 молодых актрис, подающих большие надежды
10 фильмов, которым кассовый провал не помешал стать культовыми 10 фильмов, которым кассовый провал не помешал стать культовыми
10 подарков Роальда Даля мировому кино 10 подарков Роальда Даля мировому кино
10 лучших отечественных фантастических фильмов и сериалов 10 лучших отечественных фантастических фильмов и сериалов
15 лучших кинематографических писателей 15 лучших кинематографических писателей
7 «Хмм..» и 7 «Вау!» оскаровских номинаций 2015 7 «Хмм..» и 7 «Вау!» оскаровских номинаций 2015

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть