Назад за руль

Почти год назад Джордж Миллер сообщал, что ведет разработку двух сиквелов «Безумного Макса: Дорога Ярости». Теперь и сам Том Харди, исполнитель роли Макса Рокатански, заявил, что с удовольствием вернется в новых частях франшизы.

«Да, я надеюсь, что с сиквелами всё получится! Пока не знаю, когда именно начнется производство, но уверен, что планы уже есть, вокруг плавают кое-какие идеи. Так что я жду, пока мне позвонят и позовут сниматься», – сказал Харди в беседе с TheWrap.

Осенью также появлялись сообщения о разработке спин-оффа, посвященного героине Шарлиз Терон Фуриосе, однако с тех пор о проекте так ничего и не было слышно. В любом случае, скорого появления сиквелов и спин-оффов «Дороги ярости» ждать не стоит, поскольку Миллер обещал не спешить с их созданием.