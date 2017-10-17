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Неудобный герой

17.10.2017 20:00
Неудобный герой

Рон Ховард объявил официальное название спин-оффа «Звёздных Войн» про Хана Соло ‒ «Соло: Звёздные Войны. Истории». Заглавную роль исполняет Олден Эренрайк, релиз фильма по-прежнему намечен на 24 мая 2018 года.

Сценарий ленты, рассказывающей о становлении Хана Соло в качестве контрабандиста, вора и негодяя, до того, как Люк Скайуокер и Оби-Ван Кеноби встретили его в Мос Эйсли, написали Лоуренс Кэздан и Джон Кэздан. Сюжет ленты сосредоточится на молодых годах Хана (в промежутке, когда ему было от 18 до 24 лет), а также расскажет о том, как он получил свой знаменитый «Тысячелетний Сокол», как впервые встретился с Чубаккой и при каких обстоятельствах взял себе имя «Хан Соло».

Наставника Хана по имени Беккет сыграет Вуди Харрельсон, а молодого Лэндо Калриссиана ‒ лучшего друга Соло ‒ Дональд Гловер. Главную женскую роль получила звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк. Также в касте значатся Пол Беттани, Тэнди Ньютон, Фиби Уоллер-Бридж и Йонас Суотамо, который снова примерил на себя костюм Чубакки.

 

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