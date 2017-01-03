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Новогодние обещания

03.01.2017 16:30
Новогодние обещания

Целых четыре новых промо-ролика фильма ужасов «Лекарство от здоровья» режиссера Гора Вербински, главные роли в котором исполнили Джейсон АйзексДэйн ДеХаан и Миа Гот.

Амбициозный молодой работник одной из крупных американских фирм (ДеХаан) едет в идиллический, но загадочный оздоровительный центр в швейцарских Альпах, чтобы разыскать директора компании, который уж больно долго находится там на лечении. По прибытии он узнает, что тот исчез. Задержавшись для выяснения обстоятельств, герой вскоре начинает подозревать, что чудодейственные лечебные процедуры на самом деле совсем не то, чем кажутся. Его рассудок подвергается серьезному испытанию, когда он начинает узнавать пугающие секреты этого места и обнаруживает, что подвержен той же странной болезни, которая удерживает здесь всех надеющихся на исцеление постояльцев.

На российских экранах «Лекарство от здоровья» окажется 16 февраля.

 

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