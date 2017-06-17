Нулевая Земля

Небольшой подарок всем тонким ценителям трэша: канал SyFy и студия Asylum выпустили дебютный тизер-трейлер пятой части легендарной франшизы «Акулий торнадо».
Поскольку большая часть Америки уже благополучно лежит в руинах, оставшаяся часть мира готовится к неизбежному: наступлению глобального акульего торнадо. От напасти страдают жители практически всех уголков Земли, и Фин со своей семьей просто обязан положить конец чудовищному стихийному бедствию.
Звезды киноцикла Йен Зиринг и Тара Рид снова исполнили главные роли, также в фильме ожидается возвращение Кассандры Скербо, игравшей в самом первом «Акульем торнадо». Камео получили Дэн Фоглер («Фантастические твари и где они обитают»), скейтер Тони Хоук, модель Фабио Ланзони, комик Гилберт Готтфрид и многие другие. Режиссерское кресло в очередной раз занял Энтони С. Ферранте, снявший ленту по сценарию Скотти Маллена.
Премьера «Акульего торнадо 5» намечена на 6 августа.
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