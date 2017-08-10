Обманув Аврору

Sci-fi мелодрама «Пассажиры» вполне могла стать хитом, но в итоге была принята в штыки критиками и слабо показала себя в прокате. Дженнифер Лоуренс, сыгравшая в фильме главную женскую роль, призналась, что считает одной из причин провала проекта сексистский подтекст сюжета, который актриса не смогла вовремя обнаружить.

Напомним, что в центре событий ленты находится история о двух пассажирах космического корабля, которые должны были находиться в глубокой гибернации из-за длительности полета (120 лет), но проснулись гораздо раньше срока ‒ за 90 лет до приземления. Первым из гибернации вышел механик Джим (Крис Прэтт), вскоре впавший в отчаяние и решивший разбудить привлекательную журналистку Аврору (Дженнифер Лоуренс), с которой затем завел романтические отношения, солгав девушке о причине её пробуждения.

Некоторые критики резко отреагировали на подобный сюжетный ход, назвав его «жутким». В недавней беседе с Vogue сама Лоуренс высказала похожую точку зрения, сославшись на то, что слишком поздно отыскала кроющийся в сценарии сексизм: «Я очень разочарована в себе, поскольку не обнаружила сексистский подтекст вовремя. Изначально сюжет показался мне прекрасной и непростой историей любви. “Пассажиры” определенно не были столь плохими, и я не стыжусь своего участия в фильме. Просто мне жаль, что я не смогла глубже проанализировать сценарий перед тем, как подписаться на роль».

Ранее продюсер «Пассажиров» Нил Мориц выразил удивление по поводу разросшегося скандала, заявив, что не увидел в сюжете никаких намеков на сексизм: «Один из рецензентов написал, что этим фильмом мы оправдываем изнасилование, и я был в шоке. Странно, что во время тестовых показов никто из зрителей не сказал ничего подобного. Но потом уже все издания подхватили за тем критиком фразу про сексизм и стали повторять её как мантру. Я по-прежнему считаю это несправедливым и горжусь картиной».