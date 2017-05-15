Обогнав Артура

Сиквел «Стражей Галактики» продолжает лидировать в американском прокате, собрав за второй уик-энд в США еще $63 миллиона, а также дополнительные $52,2 миллиона в зарубежном прокате. Всего супергеройская лента заработала на данный момент $630,6 миллиона.
Вторая строчка американского бокс-офиса на этой неделе отошла комедии «Дочь и мать ее» с Голди Хоун и Эми Шумер, собравшей $17,5 миллионов. Эпик Гая Ричи «Меч Короля Артура» смог стартовать лишь на третьем месте – за дебютные выходные фильм принес $14,7 миллионов в США и $29,1 миллиона за рубежом (бюджет картины равняется $175 миллионам).
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