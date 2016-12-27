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Новости кино

Объятия Эммы

27.12.2016 08:00
Объятия Эммы

Порция новых постеров  игровой экранизации классической сказки «Красавица и Чудовище» от Walt Disney Pictures. Образ Белль воплощает Эмма Уотсон, а роль Чудовища досталась Дэну Стивенсу.

По сюжету, могущественная ведьма заколдовывает принца и его замок за его грубость и обращает принца в Чудовище. Снять заклятие и вернуть все на свои места может только искренняя любовь девушки, сумевшей разглядеть истинную красоту в глубине его сердца.

Режиссером выступил Билл Кондон, снявший ленты «Сумерки» и «Девушки мечты». Над сценарием же работал Стивен Чбоски («Хорошо быть тихоней»). В актерском составе также значатся Люк ЭвансЭмма Томпсон и озвучившие Когсворта и Люмьера Иэн МакКеллен и Юэн МакГрегор.

На широких экранах «Красавица и Чудовище» окажется 16 марта 2017 года.

 

 

 

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