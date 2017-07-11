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Охота геймеров

11.07.2017 09:10
Охота геймеров

Официальный логотип научно-фантастической картины «Первому игроку приготовиться» от режиссера Стивена Спилберга, основанной на одноименном бестселлере Эрнеста Клайна.

В недалёком будущем, в то время как за окном бушуют мусорные бури, а земля находится на грани экологической катастрофы, люди предпочитают погружаться в мир онлайн-развлечений, нежели наблюдать реальную картину агонии планеты. Интернет технологии шагнули на небывалую высоту, главным хитом среди онлайн-геймеров является последний проект гениального Джэймса Хэллидея под названием “Оазис”. Все силы игроков брошены на отыскание трёх ключей, путь к которым укажут особые “пасхалки”. Тому, кто их найдёт, достанется всё многомиллионное состояние, недавно ушедшего из жизни разработчика. Загвоздка лишь в том, что автор игры был помешан на культуре 80-х, а памятников той эпохи осталось не так уж и много. Геймеры буквально вгрызаются в каждый фильм, в каждую книгу, чтобы отыскать намёк на подсказку. Главный герой, как раз один из тех, кого остальные именуют “охотниками за пасхалками”, он ежедневно уходит в виртуальный мир не ради игры, а ради сокровища.

В актерский состав входят Бен МенделсонТай ШериданТиДжей МиллерОливия Кук, Марк РайлэнсХанна Джон-Кэймен и Саймон Пегг. За создание адаптированного сценария отвечают Зак Пенн и Эрик Изон.

Мировая премьера фильма состоится 30 марта 2018 года.

 

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