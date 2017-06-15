Мел Гибсон, Марк Уолберг, Уилл Феррелл и Джон Литгоу на первых кадрах из сиквела нашумевшей комедии «Здравствуй, папа, Новый год!», об отцах-соперниках, не поделивших двух любимых детей.

Скромный отчим Брэд Уитакер и блудный папаша Дасти Мэйрон снова встречаются под одной крышей и снова решают непростую задачу – оставаться хорошими родителями, что бы ни творилось вокруг.

Шон Андерс снова занял режиссерское кресло, он же написал сценарий вместе с Джоном Моррисом. Также в актерский состав вошли Джон Сина, Линда Карделлини, Джон Литгоу и Алессандра Амброзио.



В широком прокате комедия окажется 9 ноября.