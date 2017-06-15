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Отчий дом

15.06.2017 16:00
Отчий дом

Мел ГибсонМарк Уолберг, Уилл Феррелл и Джон Литгоу на первых кадрах из сиквела нашумевшей комедии «Здравствуй, папа, Новый год!», об отцах-соперниках, не поделивших двух любимых детей.  

Скромный отчим Брэд Уитакер и блудный папаша Дасти Мэйрон снова встречаются под одной крышей и снова решают непростую задачу – оставаться хорошими родителями, что бы ни творилось вокруг.

Шон Андерс снова занял режиссерское кресло, он же написал сценарий вместе с Джоном Моррисом. Также в актерский состав вошли Джон Сина, Линда Карделлини, Джон Литгоу и Алессандра Амброзио.

В широком прокате комедия окажется 9 ноября.

 

 

 

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