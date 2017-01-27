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Отец Лары

27.01.2017 21:00
Отец Лары

Актерский состав новой киноадаптации игры «Томб Райдер» пополнил Доминик УэстПрослушка», «300 спартанцев»), который исполнит роль отца Лары Крофт. Образ расхитительницы гробниц примерит на себя Алисия Викандер.

Сюжет фильма, основанный на перезапуске одноименной компьютерной игры, расскажет впечатляющую историю о превращении главной героини из слабой и доверчивой лондонской девушки в закаленную и бесстрашную искательницу приключений.

Режиссером картины назначен Роар Утхауг («Волна»), автором сценария выступила Женева Робертсон-Дворет («Трансформеры: Последний рыцарь»). Главного антагониста сыграет Уолтон Гоггинс

Съемки фильма стартовали на этой недели, а релиз ребута «Томб Райдер» запланирован на 16 марта 2018 года.

 

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