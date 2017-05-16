Наверх
Фильмы 2017 Время первых Танцы насмерть Последствия Форсаж 8 Кухня. Последняя битва Урфин Джюс и его деревянные солдаты Секретный агент Затерянный город Z Никита Кожемяка
«Вирус» как предчувствие.
10 фильмов, рекламировавшихся необычными способами
Удовольствие от просмотра.
12 самых необычных кинотеатров
«Ну и рожа у тебя!».
10 самых причудливых персонажей фантастических фильмов
Что же мы наделали!
10 актеров, ненавидящих свои фильмы
Я сам обманываться рад.
10 уловок, которыми Голливуд заманивал нас в кинотеатры в 2015 году
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Открытая угроза

16.05.2017 11:30
Открытая угроза

Глава Walt Disney Боб Айгер объявил, что хакеры выкрали один из грядущих фильмов студии (предположительно пятых «Пиратов Карибского моря») и грозятся выкладывать фильм по частям в интернет, если они не получат выкуп.

Как утверждает Айгер, преступники требуют выплатить им некую «крупную сумму», иначе в Сеть попадет сначала 5-минутный отрывок из ленты, а затем уже фрагменты по 20 минут.  Disney решили не идти на поводу у вымогателей, отказавшись выполнять их требования и обратившись в ФБР.

Похожая ситуация недавно случилась с Netflix, когда хакеры выложили в открытый доступ 10 серий нового сезона «Оранжевый – хит сезона» за шесть недель до официальной премьеры, поскольку стриминговый сервис не стал платить выкуп.

 

 1

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Кинопремьеры месяца. Май. 10 главных фильмов мая 2017 года (Борис Иванов, Film.ru)
28.04.2017
Борис Иванов, Film.ru

Кинопремьеры месяца. Май

Любите заранее планировать походы в кино? Мы подготовили для вас перечень десяти самых громких майских премьер. Это не хит-парад «лучших из лучших», но это ленты, которые могут...  →
Ролевые игрища. 9 самых странных кастинговых решений нового сезона блокбастеров (Евгений Ухов, Film.ru)
10.04.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Ролевые игрища

Примеров неудачных кастинг-решений в последние годы предостаточно, от провалов не застрахованы даже обладатели высших актерских наград. И все же создатели блокбастеров продолжают идти на риск  →
Не на того напали!. 10 сериалов, допустивших ошибку с выбором главного героя (Евгений Ухов, Film.ru)
27.03.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Не на того напали!

Плохое шоу при неверных оценках погибает очень быстро, добротное может протянуть достаточно долго, но даже признанные телехиты часто страдают от того, что второстепенные герои в них интереснее и...  →
Главные премьеры 2017 года. 30 самых масштабных фильмов 2017 года (Борис Иванов, Film.ru)
01.01.2017
Борис Иванов, Film.ru

Главные премьеры 2017 года

Чтобы вам проще было сориентироваться в расписаниях грядущих премьер, мы составили список из 30 самых грандиозных лент, которые выйдут в будущем году  →
Будем жечь!. 15 неожиданных ролей, способных украсить грядущие фильмы (Евгений Ухов, Film.ru)
06.06.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Будем жечь!

Не важно, сколько денег вложено в бюджет картины, или какого уровня спецэффекты приготовлены для проекта, самую большую роль в успехе фильмов продолжают играть актеры  →
Фоторепортаж: Мировая премьера блокбастера «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»
12.05.2017

Фоторепортаж: Мировая премьера блокбастера «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»

В парке Disneyland в Шанхае состоялась мировая премьера долгожданного блокбастера Disney «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»! (в прокате с 25 мая 2017 года). ...  →
показать еще

Новости по теме

14.05.2017
Пол МакКартни на плакате пятых «Пиратов Карибского моря».
08.05.2017
Новый промо-ролик «Пиратов Карибского моря 5».
02.05.2017
IMAX-постер пятых «Пиратов Карибского моря» с Деппом.
20.04.2017
Свежий кадр из пятых «Пиратов Карибского моря».
19.04.2017
Трейлер «Пиратов Карибского моря 5» с Кирой Найтли.

 


Свежие рецензии


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

12 актрис, расставшихся с волосами ради роли 12 актрис, расставшихся с волосами ради роли
20 самых сексапильных девушек Джеймса Бонда 20 самых сексапильных девушек Джеймса Бонда
11 самых отвратительных кинопоцелуев 11 самых отвратительных кинопоцелуев
15 многодетных кинозвезд 15 многодетных кинозвезд
10 фильмов, не заслуживающих называться «провальными» 10 фильмов, не заслуживающих называться «провальными»
8 фильмов со скрытыми шутками 8 фильмов со скрытыми шутками

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть