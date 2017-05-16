Открытая угроза

Глава Walt Disney Боб Айгер объявил, что хакеры выкрали один из грядущих фильмов студии (предположительно пятых «Пиратов Карибского моря») и грозятся выкладывать фильм по частям в интернет, если они не получат выкуп.

Как утверждает Айгер, преступники требуют выплатить им некую «крупную сумму», иначе в Сеть попадет сначала 5-минутный отрывок из ленты, а затем уже фрагменты по 20 минут. Disney решили не идти на поводу у вымогателей, отказавшись выполнять их требования и обратившись в ФБР.

Похожая ситуация недавно случилась с Netflix, когда хакеры выложили в открытый доступ 10 серий нового сезона «Оранжевый – хит сезона» за шесть недель до официальной премьеры, поскольку стриминговый сервис не стал платить выкуп.