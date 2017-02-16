Ожидая приказа

Режиссер картины «Звёздные Войны: Последний Джедай» Райан Джонсон опубликовал в своем Tumblr новый кадр со съемок восьмого эпизода космической саги с участием штурмовиков из Первого ордена.
В восьмом фильме киноэпопеи Рей (Дейзи Ридли), уже сделавшая свои первые шаги в огромный мир в «Пробуждении Силы», продолжит эпическое приключение вместе с Финном (Джон Бойега), По (Оскар Айзек) и Люком Скайуокером (Марк Хэмилл). На экранах снова появятся Кэрри Фишер, Адам Драйвер, Донал Глисон, Энтони Дэниелс, Гвендолин Кристи и Энди Серкис, воплощающий образ Сноука. Каст пополнится и новичками франшизы, среди которых Бенисио Дель Торо, Келли Мэри Трэн и Лора Дерн.
Мировая премьера «Последнего Джедая» запланирована на 14 декабря.
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