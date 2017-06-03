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Пацифист Тревор

03.06.2017 16:10
Пацифист Тревор

Вражду между Marvel и DC никто не отменял, и теперь в игру решил включиться Крис Пайн, исполнивший роль Стива Тревора в «Чудо-Женщине». Во время беседы со Screen Slam актер прошелся по супергеройским блокбастерам и раскритиковал ленту «Мстители: Война бесконечности», съемки которой еще даже не успели закончиться.

«В рамках этого жанра сложно придумать нечто новое, поэтому чаще всего нам предлагают смотреть на группу ряженых в костюмы людей, убивающих друг друга, взрывая города. Например, я слышал о новом проекте под названием “Война бесконечности”, и… серьезно? Война бесконечности? Разве нам нужна еще одна война, которая будет длиться вечно?», – заявил Пайн.

Также актер отметил, что «Чудо-Женщина» разрушает границы жанра супергеройского блокбастера, поскольку рассказывает о «женщине, которую интересуют любовь и сострадание, и в итоге любовь оказывается для нее превыше всего».

На широкие экраны «Чудо-Женщина» вышла 1 июня, получив преимущественно положительные оценки критиков. Релиз же первой части дилогии «Мстители: Война бесконечности» ожидается 3 мая 2018 года.

 

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